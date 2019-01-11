Рубль признали самой недооцененной валютой по "индексу Биг Мака"

Журнал The Economist, в очередной раз проанализировав стоимость мировых валют с помощью "индекса Биг Мака", назвал рубль самой недооцененной валютой мира.

Так, по оценкам журнала, рубль недооценен на 70% по сравнению с долларом. В России биг мак стоит 110,17 рубля ($1,65), в то время как в США - $5,58 (373 рубля).

Индекс рассчитывается в январе и в июле месяце каждого года. В июле российский рубль по отношению к доллару США являлся третьей по недооцененности (62%) валютой в мире после египетского фунта и украинской гривны.

"Индекс Биг Мака" начал рассчитываться The Economist в 1986 году с целью ответа на вопрос - находятся ли валюты на адекватном уровне. Методика основана на теории паритета покупательной способности - в долгосрочной перспективе обменные курсы валют стран должны двигаться к ценам идентичной корзины товаров и услуг (в данном случае гамбургера) в любых двух странах.

Позднее The Economist, отвечая на критику, начал рассчитывать индекс с учетом ВВП.