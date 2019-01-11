В Южном Бутово построят католический храм

В столичном районе Южное Бутово построят католический храм, с предоставлением земельного участка для этих целей согласилась Градостроительно-земельная комиссия Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Москомстройинвеста.

Отмечается, что земельный участок площадью 0,7 га будет передан Армянской католической церкви в безвозмездное пользование сроком на 9 лет для проектирования и строительства храма и приходского религиозно-культурного центра.

Хромовый комплекс общей площадью 1 тыс. кв. м. будет построен на пересечении улиц Адмирала Лазарева и Академика Понтрягина.