"Патриарх нации". Порошенко начал предвыборное томос-турне по областям Украины

Украинский президент Петр Порошенко начал предвыборное томос-турне по областям страны, о чем Накануне.RU сообщало в конце декабря. Целью поездки является поднятие своего невысокого рейтинга перед президентскими выборами.

Турне началось с Ровенской области. За несколько дней до этого журналист Александр Дубинский написал, что олигарх посетит театр, два храма и выступит на майдане перед специально собранной массовкой. Он опубликовал распоряжение главы Волынской ОГА, где требуется свезти из 16 различных районов области по 10 участников для встречи Порошенко в театре Шевченко, а также на театральный майдан Луцка 2420 человек для участия в "празднично-обрядовом действе".

"Списки лиц для участия встречи Порошенко (с карманным митрополитом "ПЦУ" Епифанием) надлежит формировать из "местной культурной и политической элит, участников АТО, депутатов местных советов в количестве согласно приложениям", - написал Дубинский.

Порошенко вместе с многолетним лидером раскола Михаилом Денисенко-Филаретом отслужили праздничный молебен за томос в Свято-Покровском соборе Ровно, давно захваченном раскольниками. К слову, на днях Порошенко наградил Денисенко званием героя Украины, а тот вручил олигарху орден св. Андрея Первозанного.

В храме Порошенко выступил с амвона с проповедью, пригрозив и дальше изгонять каноническую УПЦ и уходить в раскол, но пообещав при этом, что государство якобы не будет вмешиваться в церковные дела. Он также "авторитетно" заверил, что в момент объединения раскольников "в Святой Софии был Святой Дух". Сама речь была очень напыщенной и посвященной "уходу из Российской империи".

"Если раньше стратегией президента было появление на фоне каждой свежевыкрашенной остановки или отремонтированного участка дороги, то сейчас к этому добавилась роль "патриарха нации". И ее президент отыгрывает почти на "Оскар" - с воззваниями к Святому Духу, прилюдными церковными молениями и массовкой из "верующих" бюджетников", - пишет издание "Страна".

"5 лет назад Порошенко обещал нам: закончить войну, укрепление гривны, экономическое чудо, возрождение космической отрасли, интеграцию в ЕС, "бандитам тюрьмы" и прочее... Сейчас же гастролирует по стране с церковной грамотой, к которой он, по конституции, не имеет никакого отношения, и рассказывает, какой он хороший президент и просит поддержать его на выборах еще раз", - написал блогер Максим Иванищев.

Отметим, что, по разным опросам, сейчас рейтинг Порошенко около 10%. Он занимает 3-6 места, которые отличаются друг от друга в пределах статистической погрешности. В ноябре половина украинцев признали, что ни за что не проголосуют за него на президентских выборах.