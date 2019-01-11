11 Января 2019
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО

На Среднем Урале двое братьев жестоко убили таксиста, чтобы покататься на его машине

На Среднем Урале перед судом предстали двое братьев. Они жестоко расправились с таксистом ради его машины.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 5 марта прошлого года пьяные родственники заказали поездку на такси от города Туринска до деревни Кальтюкова. По дороге они решили убить водителя, чтобы завладеть находившимся при нем имуществом и деньгами, а затем покататься на автомашине.

Во время поездки братья попросили шофера остановиться под предлогом того, что одному из них стало плохо. Едва тот сделал остановку, злоумышленники набросились на него, избили, а потом зарезали. Мужчина скончался на месте.

После этого подельники забрали у погибшего незначительную денежную сумму и личные документы. Оставив тело в канаве у дороги, сами они поехали кататься на автомобиле убитого ими таксиста. Но, проехав примерно километр, преступники въехали в сугроб у обочины, где и оставили машину, добравшись до дома пешком.

убийство таксиста, следственный эксперимент(2019)|Фото: СКР Свердловской области

Фото со следственного эксперимента

Вскоре оба были задержаны. В снегу, в районе места преступления, криминалистами областного Следственного комитета было найдено орудие убийства - нож.

Расследование завершено, уголовное дело направлено в Свердловский областной суд. Сегодня он приступил к его рассмотрению.

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На Среднем Урале двое братьев жестоко убили таксиста, чтобы покататься на его машине

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Теги: таксист, убийство, суд, Средний Урал



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