11 Января 2019
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Политика В России

"Не сахарные": Минкомсвязи дало отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей в Интернете

Министерство связи отправило в правительство отрицательное заключение на законопроект об административном наказании за оскорбления представителей власти в интернете.

Как заявил "Ведомостям" замминистра Алексей Волин, используемые в проекте термины об оскорблении можно трактовать слишком широко.

Он напомнил, что у россиян есть конституционное право свободно высказывать свое мнение: "Одна из задач государственных органов – спокойно выслушивать критику своей работы. Не сахарные".

Кроме того, у министерства имеются аналогичные претензии к законопроекту, запрещающему распространение в интернете "недостоверной общественно значимой информации".

Оба проекта законов будут обсуждаться на расширенном заседании комитета Госдумы по информационной политике 14 января.

Накануне комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал законопроект об ограничении доступа к материалам, выражающим неуважение к власти.

Документ предусматривает административную ответственность за распространение в интернете информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к государству, госсимволам, обществу.

По сути, поправки приравнивают такие материалы к "мелкому хулиганству", за что можно получить 15 суток ареста.

Законопроект рассматривается в Общественной палате и СПЧ, где предварительно назвали инициативу непродуманной и указали на то, что такие идеи нужно заранее обсуждать с обществом, а уже потом вносить в Госдуму.

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"Не сахарные": Минкомсвязи дало отрицательное заключение на поправки об оскорблении властей в Интернете

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Теги: минкомсвязи, алексей волин, неуважение власти



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Ранее 10.01.2019 15:39 Мск Комитет Госдумы поддержал проект о запрете оскорбления власти в сети

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