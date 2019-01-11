11 Января 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Прикамский замминистра культуры ушел в отставку ради преподавания в Москве

Заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич уходит в отставку. Эту информацию корреспонденту Накануне.RU подтвердили в краевом министерстве культуры.

Кто будет исполнять обязанности замминистра пока неизвестно. Министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, комментируя отставку своего заместителя, пожелал ему удачи на новом месте работы.

"Я выражаю огромную благодарность Александру Рудольфовичу за проделанную работу, за все те проекты, которые нам удалось реализовать вместе. У нас установились хорошие профессиональные и дружеские отношения, которые позволяли достигать поставленных задач и добиваться нужного результата. У Александра Рудольфовича есть желание и дальше, пусть и в другом качестве, активно участвовать в культурной жизни Пермского края. Уверен, что наше сотрудничество в различных культурных проектах будет, как и прежде, эффективным и продуктивным", - заявил министр.

Как сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на самого Александра Протасевича, замминистра согласился на полную преподавательскую ставку в МГУ, где он преподает социокультурное проектирование и территориальный брендинг.

Добавим, что это уже второй уход Александра Протасевича из пермского минкульта в Москву: в прошлый раз он ушел в 2012 году, когда министром культуры Пермского края был назначен Игорь Гладнев.

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Прикамский замминистра культуры ушел в отставку ради преподавания в Москве

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Теги: Александр Протасевич, Вячеслав Торчинский, отставка



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