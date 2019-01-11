Начальник филиала "РЖД" в Карелии подозревается в получении крупной взятки

Начальник Сортавальской дистанции инфраструктуры филиала "РЖД" подозревается в получении крупной взятки, сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК России.

Отмечается, что чиновник в июле 2017 года получил 155 тыс. рублей в обмен на то, что не сообщил о незаконной вырубке лесов на подконтрольном ему участке руководству Октябрьской дирекции инфраструктуры и правоохранителям.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован.