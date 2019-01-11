"Это возможность претендовать на место первого лица РПЦ". Митрополит Феофан может возглавить Белорусскую православную церковь

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан может возглавить Белорусскую православную церковь.

Как сообщает федеральные телеграм-канал "Незыгарь", патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Павел в ближайшее время покинет минскую кафедру. Якобы он, не смотря на свою близость к патриарху Кириллу, не смог стать настоящим наместником в Белоруссии.

Разговоры о необходимости смены руководства Белорусской православной церкви активизировались на фоне церковного раскола в Украине. В январе Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.

Вероятным сменщиком митрополита Минского и Заславского Павла называют митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.

"Митрополит Феофан сегодня представляет интересы "силового блока" и может рассматриваться как альтернатива Кирилла (Гундяева) и Тихона (Шевкунова). Митрополит Феофан давний знакомец патриарха Кирилла, его заместитель в ОВЦ, куратор всех "экономических" проектов РПЦ-от торговли табаком до торговли нефтью. Характер сложный, везде ссорился с местной властью, с клиром; славился большими поборами. Перевод митрополита Феофана в Минск открывает для него возможность претендовать на место первого лица РПЦ", - пишет телеграм-канал "Незыгарь".

Феофан участвовал в православных миссиях в Иерусалиме (1977-1982 гг.), Аргентине (1984-1987 гг.), экзарх при патриархе Александрийском и всея Африки (Египет) и при Патриархе Антиохийском и всего Востока (Сирия). В 2000 году стал епископом Магаданским и Синегорским, а в 2003 году назначен епископом Ставропольским и Владикавказским. В 2011 переведен на Южный Урал. В Челябинской области митрополит Феофан провел три года, в мае 2014 года на заседании Священного Синода было принято решение о переводе митрополита Челябинского и Златоустовского на служение в Ульяновск. С 2015 года назначен митрополитом Казанским и Татарстанским.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в октябре 2016 года православные Татарстана собирали подписи под петицией патриарху Кириллу и в Священный Синод, в которой просили призвать бывшего челябинского митрополита Феофана к "порядку и прекращению беззакония" в Казанской епархии. Автор петиции уверял, что в епархии вера и сан якобы стали бизнесом. В Московской патриархии тогда заявили, что претензий к митрополиту нет.