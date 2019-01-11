Дмитрий Быков рассказал про неготовность людей к "освобождённой Гитлером России"

Писатель Дмитрий Быков в ходе выступления на "Дилетантских чтениях" рассказал о возможном успехе Гитлера в России и причинах поражения коллабрационистов. Литератор признал важную роль в победе над гитлеризмом советского интернационализма, который, будучи явлением модерна, противостоял германской архаике. Вместе с тем Дмитрий Быков пообещал сделать всё возможное, чтобы написать биографию генерала Власова, которая должна стать первой книгой в серии ЖЗЛ после новой перестройки.

Этим дело не ограничилось, и писатель назвал Великую Отечественную войну "российской гражданской войной сороковых годов", которая "включала в себя практически полное уничтожение евреев", а также поведал об "освобождённой Гитлером свободной России":

"Те, кто собирался жить в свободной России, освобождённой гитлеровцами, вынужден был согласиться с тем, что на подконтрольной гитлеровцам территории полностью истребляли евреев. Такой ценой покупать российское счастье, думаю, никто не был готов. И это ещё одна роковая кривизна российской истории. Я думаю, что Гитлер добился бы той или иной, но всё-таки популярности в России, если бы истребление евреев и, как частный случай, цыган, не было бы его главной задачей".

По мнению Дмитрия Быкова, в то время инфильтрация евреев в культурную жизнь была уже значительной и такой ценой "покупать независимость" российский социум не был готов.

Военный историк Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU обратил внимание на то, что действительно очень многие белоэмигранты рассматривали войну в 1940-е как продолжение Гражданской войны. "Наша эмиграция рассчитывала, что вместе с Гитлером они вернутся в страну, вернут свои права и станут правящей верхушкой. Действительно очень многие обращались к немцам с предложением о том, чтобы поступить к Гитлеру на службу. Мы знаем, что Краснов, Шкуро были повешены потом как предатели потому, что сотрудничали с Гитлером", - напомнил историк.

Однако по этим эпизодам нельзя представлять в таком ракурсе картину в целом. Эксперт обратил внимание на то, что во всех без исключения оккупированных Гитлером странах наблюдалось массовое сотрудничество с немецкой оккупационной администрацией и имелись вооружённые формирования, сформированные из местных жителей.

"Говорить, что у нас было какое-то массовое неприятие советского режима и от этого сотрудничество с Гитлером – это значит не понимать ситуацию и ставить всё с ног на голову", - считает Игорь Пыхалов.

Более того, как рассказал Игорь Пыхалов, особенно в начале Великой Отечественной войны многие из советских граждан просто не верили в то, что действительно этот оккупационный режим уничтожает евреев, так как существовали стереотипы, мол, немцы это такая культурная цивилизованная нация, что они так поступать не могут и наверное, это какая-то советская пропаганда: "Это мы можем видеть во многих документах того времени. К сожалению, и многие советские евреи не верили в такие рассказы, считая их пропагандой, из-за чего в итоге поплатились жизнью".

Также историк напомнил, что желавших сотрудничать с гитлеровцами советских граждан антисемитизм оккупантов нисколько не отталкивал. Это особенно касается Прибалтики, в трёх республиках которой местное еврейское население, те, кто не успел бежать, были практически полностью уничтожены.

"Поскольку у нас сейчас фактически наблюдается белый реванш в обществе, у нас очень активно беляцкие идеи продвигаются, то некоторые наши соотечественники, если так можно выразиться, они вполне могут повторять постулаты о том, что это вторая гражданская. Это было сказано, во-первых, человеком, видимо, неумным, а во-вторых, достаточно сомнительных моральных качеств", - резюмировал Игорь Пыхалов.