Глава Забайкалья назначил представителя региона при правительстве РФ

Глава Забайкальского края Александр Осипов назначил Марата Мирхайдарова представителем региона при правительстве РФ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной администрации.

Соответствующее распоряжение подписано 11 января.

"Глава региона Забайкальского края Александр Осипов подписал распоряжение о назначении Марата Мирхайдарова на должность заместителя губернатора Забайкальского края – руководителя представительства правительства региона при правительстве Российской Федерации на срок полномочий временно исполняющего обязанности губернатора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 2011 по 2013 год Мирхайдаров был помощником Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей, а в 2014 году был назначен в Представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ.