Уральский гонщик Карякин пришел первым к финишу на очередном этапе "Дакара-2019"

Экипаж гонщика-квадроциклиста из Екатеринбурга Сергея Карякина пришёл первым к финишу на четвёртом этапе ралли "Дакар-2019". По словам спортсмена, это был очень сложный день, плюс произошла первая серьёзная поломка багги. Об этом Карякин рассказал у себя на странице в социальной сети "ВКонтакте", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Мы сегодня круто гнали, ударились о камень и пробили картер коробки передач, поэтому нам пришлось прилично ускориться, чтобы масло не вытекло. На марафонских этапах главная задача не попасть на большой ремонт, но мы с ней не справились. На бивуаке нам помогли другие участники "Дакара" перевернуть нашу багги, чтобы мы могли произвести ремонт",- пишет он.

В генеральной классификации спортсмены также вышли на первое место.

Напомним, что в 2017 году Сергей Карякин стал победителем ралли-марафона "Дакар-2017" в классе квадроциклов. Уральский спортсмен выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов. В 2018 году Карякин выбыл из гонки, потому что сломал руку.