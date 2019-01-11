11 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

Пропавшая в Екатеринбурге девочка найдена: она не хочет рассказывать, где была несколько дней

Пропавшая в Екатеринбурге несколько дней назад несовершеннолетняя девочка найдена. Она отказывается объяснять, где была все это время.

Напомним, Юлия Л. 2004 года рождения ушла из дома днем 8 января и пропала. Сотрудниками полиции был организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, девочка была обнаружена вечером 10 января в торговой точке на улице Коммунистической. По имеющейся информации, никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было.

"Состояния опьянения у нее также не установлено. Где она находилась и чем занималась, несовершеннолетняя пояснить отказалась", - отметили в полиции.

Все обстоятельства ее ухода сейчас выясняются.

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Пропавшая в Екатеринбурге девочка найдена: она не хочет рассказывать, где была несколько дней

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Теги: девочка, розыск, нашли, Екатеринбург



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Ранее 09.01.2019 18:05 Мск Полиция Екатеринбурга разыскивает несовершеннолетнюю девочку, ушедшую из дома днем 8 января

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