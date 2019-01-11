11 Января 2019
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Армия и ВПК За рубежом

CNN: США вывели из Сирии первую партию наземной военной техники

CNN со ссылкой на информированные источники передал, что США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники.

По данным телеканала, начат вывод оборудования из северных районов.

Напомним, в середине декабря президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ и планах по выводу войск из Сирии. При этом он отметил, что это не означает прекращения существования коалиции.

4 января госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон начал вывод войск из Сирии.

Военный аналитик Дуглас Макгрегор объясняет вывод американских войск тем, что Турция, Россия и Иран, которые сейчас координируют свои действия с оглядкой на мнение Вашингтона, будут после вывода американской группировки предоставлены сами себе. Результатом станет эскалация конфликта, в котором завязнут и крупные силы, и мелкие формирования, пишет Regnum.

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CNN: США вывели из Сирии первую партию наземной военной техники

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Теги: сша, сирия, вывод войск



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