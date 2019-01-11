Спасать церемонию "Оскара" будут супергерои из "Мстителей"

Организаторы 91-й церемонии вручения премии "Оскар" намерены привлечь к участию в ней актеров из "Мстителей" супергеройской киновселенной Marvel. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Напомним, изначально ведущим "Оскара" был назначен Кевин Харт, но пользователи начали припоминать ему "гомофобные" твиты за 2011 год. В итоге комика отстранили от участия.

Теперь решено привлечь к проведению актеров из "Мстителей". Сообщается, что продюсеры церемонии даже попросили некоторых не приходить на вручение премии "Золотой глобус", чтобы их появление на "Оскаре" произвело больший эффект. Однако официального подтверждения данной информации пока нет.

Напомним, церемония пройдет 24 февраля. После скандала с Хартом сообщалось, что в этом году ведущего у "Оскара" не будет. Впрочем, СМИ не исключали, что в последний момент организаторы все же могут кого-то пригласить.