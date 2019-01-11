Сургутские энергетики перешли в режим повышенной готовности

"Сургутские городские электрические сети" (СГЭС) перешли на режим "повышенной готовности", сообщили Накануне.RU в пресс-службе СГЭС.

Такое решение было принято в связи с аномальными морозами, пришедшими в регион после новогодних праздников. Особый контроль установлен за оборудованием, осуществляющим тепло электроснабжение социально-значимых объектов.

Ремонтные бригады СГЭС в период низких температур будут вести круглосуточное дежурство. В готовность приведены передвижные дизельные электростанции, обеспечен запас материалов на случаи аварийно-восстановительных работ.

Также СГЭС отметили, что в новогоднюю и рождественскую ночь в городе не было отключения электроэнергии и подачи тепла.

Добавим, что в Югру пришли сорокаградусные морозы. В школах региона объявлены актированные дни.