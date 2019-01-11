В Кольцово заявили, что пост участника "Уральских пельменей" на тему парковки не соответствует действительности

Звезда "Уральских пельменей", актёр и сценарист Андрей Рожков раскритиковал стоянку у аэропорта Кольцово. По его словам, из-за больших штрафов многие таксисты и встречающие не заезжают на территорию парковки. В пресс-службе Кольцово Накануне.RU сообщили, что информация, которая изложена в посте, не соответствует действительности.

"Парковка у аэропорта, уж не знаю, как его сейчас назвать, Кольцово-Бажова-Вексельберга?! Люди с детьми стоят на морозе по 20 минут, потому что встречающие и таксисты боятся заехать на территорию! Заехал в жёлтую зону - штраф 500 рублей, заехал повторно в течение часа - 500 рублей! Такого откровенного стяжательства и гадкого отношения к пассажирам нет ни в одном аэропорту!" - пишет юморист на своей странице в Facebook.

В Кольцово заявили, что правила парковочного комплекса предусматривают разделение привокзальной площади на две части - зону высадки/посадки и краткосрочную парковку. В зоне высадки/посадки действует бесплатное время, которое необходимо для того, чтобы высадить или посадить в автомобиль пассажира, при этом парковка автотранспорта в этой зоне не допускается.

"Краткосрочная парковка находится там же на привокзальной площади. Она предназначена для тех, кто планирует проводить своих гостей и пассажиров, возможно, посетить аэровокзальный комплекс. Стоимость пребывания на парковке составляет 200 рублей в час", - добавили в пресс-службе.