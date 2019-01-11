11 Января 2019
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В Коми столкнулись автобус и груженый лесовоз, среди пострадавших есть дети

В результате ДТП с участием рейсового автобуса и груженого лесовоза под Сыктывкаром пострадали 13 человек, в том числе несовершеннолетние.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике Коми, автоавария произошла вечером 10 января на 4 км автодороги "Сыктывкар-Троицко-Печорск".

дтп с автобусом и лесовозом(2019)|Фото: komi.sledcom.ru

Местные СМИ пишут, что пострадало 22 человека, восьмерым из них потребовалась госпитализация.

Напомним, 29 декабря 2018 года на 817-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в том числе автобуса, перевозившего вахтовиков. Шесть человек погибли, 18 получили травмы различной степени тяжести. СКР возбудил уголовное дело.

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В Коми столкнулись автобус и груженый лесовоз, среди пострадавших есть дети

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Теги: дтп, автобус, лесовоз, коми



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