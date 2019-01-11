В Челябинской области на покупку мусорных контейнеров для муниципалитетов направят почти 100 млн рублей

Муниципалитеты Челябинской области получат почти 100 млн рублей из регионального бюджета на покупку контейнеров для сбора мусора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Борис Дубровский напомнил, что область с 1 января перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

"В границах всех кластеров определены точки сбора отходов, выстроена логистика, предусмотрено создание мусоросортировочных и мусороперегрузочных станций. Муниципальным образованиям просубсидируем покупку новых контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов", – подчеркнул он.

Напомним, Челябинская область поделена на пять кластеров. В каждом выбран регоператор. Так, в Магнитогорском, Карабашском и Челябинском – это ООО "Центр коммунального сервиса", в Кыштымском кластере ООО "Спецсервис", в Горном – МУП "Комритсервис".

Уже в этом году запустят в работу мусоросортировочные комплексы в Сатке, Трехгорном и Карабаше. Также будут построены мусоросортировочные комплексы в Аше и Усть-Катаве.

Также глава области поручил минэкологии определить территорию, в которой будет реализован пилотный проект в регионе по раздельному сбору мусора.