В Тюмени бывшего спикера думы вновь судят за смерть в аварии двоих людей

В Тюменском районном суде назначена дата повторного рассмотрения уголовного дела бывшего спикера думы Тюмени Дмитрия Еремеева, которому вменяют смерть в аварии двоих людей, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июне прошлого года на 178-м километре трассе Курган — Тюмень столкнулись автомобили Toyota Land Сruiser и Toyota Avensis. После удара седан (Toyota Avensis) загорелся, два человека погибли. За рулем внедорожника находился спикер Тюменской городской думы (он председательствовал в парламенте в статусе главы города).

Суд первой инстанции за ДТП с двумя погибшими приговорил Еремеева к штрафу в 160 тыс. руб. В октябре судебная коллегия Тюменского областного суда удовлетворила апелляцию прокуратуры и отправила громкое уголовное дело на пересмотр. В конце декабря надзорное ведомство направило материалы в суд. Первое заседание состоится в 10.00 23 января.