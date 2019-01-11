11 Января 2019
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Новый рекорд Овечкина: россиянин вышел на третье место по голам в пустые ворота в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" и сборной России Александр Овечкин вышел на третье место по голам в пустые ворота в истории Национальной хоккейной лиги, передает корреспондент Накануне.RU.
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Так, в очередном матче "столичные" одержали выездную победу над "Бостоном" со счетом 4:2, а Овечкин сделал дубль и вышел на третье место по голам в пустые ворота за всю историю НХЛ. Таких шайб у россиянина набралось 33, он сумел повторить результат Марио Лемье.

При этом лишь два игрока в истории лиги забили больше голов в пустые ворота - Уэйн Гретцки (56) и Мариан Госса (40). Однако в отличие от них Овечкин продолжает карьеру и может попробовать побить и эти рекорды.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Овечкин вышел на 15-е место по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ.

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Новый рекорд Овечкина: россиянин вышел на третье место по голам в пустые ворота в НХЛ

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Теги: Овечкин, голы, НХЛ, рекорд



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