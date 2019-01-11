Полиция запросила образец ДНК Криштиану Роналду в связи с обвинением в изнасиловании

Полиция США направила запрос на предоставление образца ДНК футболиста Криштиану Роналду (33). В сообщении полицейского департамента Лас-Вегаса (штат Невада) говорится, что к сотрудничеству привлечены итальянские правоохранители (Роналду сейчас живет в Италии и выступает за туринский клуб "Ювентус"). Американские полицейские пока не знают, будут ли итальянцы просить футболиста добровольно предоставить материалы или же используют ордер.

Запрос связан с возобновлением расследования инцидента десятилетней давности. Тогда бывшая модель и школьная учительница Кэтрин Майорга заявила, что была изнасилована футболистом и даже прошла медицинское обследование, чтобы собрать образцы ДНК мужчины в качестве доказательств. По словам женщины, насилие произошло в пентхаусе спортсмена в отеле Лас-Вегаса. Также она утверждала, что мужчина заплатил за ее молчание.

Адвокат Роналду Питер Кристиансен заявил, что его подопечный никого не насиловал, а запрос ДНК-образцов назвал распространенной формальностью в любом расследовании. "Роналду всегда говорил, и говорит сегодня, что произошедшее в 2009 году было по обоюдному согласию, - говорит адвокат. – Поэтому неудивительно, если сравнение ДНК-образцов даст положительный результат".

Los Angeles Times отмечает, что десять лет назад расследование закончилось, поскольку Майорга на опознании назвала нападавшего не по имени, а "европейским футболистом", а также не смогла сказать, где именно произошел инцидент.

В августе прошлого года расследование было возобновлено по инициативе Майорги. Она же через адвокатов дала журналистам согласие на обнародование своего имени. Тогда же ее защитники подали гражданский иск, в котором утверждалось, что Роналду заплатил ей $375 тыс. за молчание.

Поскольку Майорга сообщила о предполагаемом нападении сразу, то законы Невады не ограничивают возобновление расследования сейчас.