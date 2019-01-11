В Челябинской области экс-начальник районного отдела судебных приставов осужден за присвоение денег должников

Бывший начальник отдела судебных приставов в Увельском районе получил 4 года условно за присвоение денег должников.

В 2017 году он получил от двух граждан более 340 тыс. рублей, однако на счет районного отдела судебных приставов деньги не внес, присвоив их, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Пока шло следствие, экс-начальник районного отдела УФССП возместил причиненный ущерб.