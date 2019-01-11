На Южном Урале пьяный мужчина заживо сжег своего собутыльника в его же доме

28-летний мужчина в Златоусте поджег дом своего случайного знакомого.

Инцидент произошел в июне прошлого года - злоумышленник познакомился с потерпевшим на улице и пошел к нему домой распивать спиртное, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ходе конфликта он избил хозяина дома и, побоявшись, что тот обратится в полицию по поводу побоев, подпалил его дом - в момент пожара владелец жилья находился внутри, сильно был пьян и самостоятельно выбраться не смог.

Сейчас уголовное дело направлено в Челябинский областной суд.