Югра согласилась отдать Utair банкирам

Правительство Ханты-Мансийского автономного округа направило в Министерство транспорта России информацию о готовности авиакомпании Utair включиться в проект создания федерального регионального авиаперевозчика. Окружные власти заинтересованы в том, чтобы именно югорский перевозчик стал базовой авиакомпанией, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

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Проект, напомним, реализуют ВТБ и "Сбербанк". Главная его идея - запустить прямые перелеты между субъектами, без стыковки в столичных хабах. Инвестиции могут достигнуть $1 млрд.

СМИ со ссылкой на источники в отрасли сообщили, что новая авиакомпания может быть создана не с ноля, а на базе Utair. В этом случае часть долга перевозчика перед "Сбербанком" будет конвертирована в акции.

Одним из основных акционеров Utair является Ханты-Мансийский автономный округ, которому принадлежит 38,828%, еще 50,112% - у сургутской компании "АК-ИНВЕСТ", 8,441% акций владеет Тюменская область. В департаменте общественных и внешних связей ХМАО-Югры сообщили, что правительство Югры заинтересовано в том, чтобы именно Utair использовалась как базовая авиакомпания при реализации федерального проекта по увеличению региональной доли авиаперевозок в стране:

"В силу особенностей географического положения региона, его значительной площади, количества аэропортов, расположенных в Югре, и большого числа удаленных населенных пунктов решение задачи по увеличению региональных авиаперевозок актуально для жителей региона".

Там добавили, что авиакомпания входит в тройку лидеров российского рынка перевозчиков, имеет необходимый многолетний опыт в организации региональных, межсубъектовых авиамаршрутов. "Информация о готовности включиться в проект направлена в Министерство транспорта Российской Федерации", - отметили в департаменте.