Госдолг Ямала сократился до 16 миллиардов

Государственный долг Ямало-Ненецкого автономного округа на 1 января 2019 г. составляет 16,8 млрд руб. Данные опубликовал региональный департамент финансов, передает корреспондент Накануне.RU.

Из этой суммы 12,9 млрд руб. приходится на облигации региона. Отметим, что в декабре 2018 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг облигаций ЯНАО на уровне AAA(RU).

3,8 млрд руб. госдолга - государственные гарантии Ямало-Ненецкого автономного округа.

На 1 января 2018 г. регион был должен 25,2 млрд руб. У Ямала по-прежнему нет банковских и бюджетных кредитов.