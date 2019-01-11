На всех этапах сборки "Союзов" внедрили видеонаблюдение

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" им. С.П. Королева внедрила на всех этапах производства космических кораблей "Союз" технологии видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее система видеофиксации имелась только на основных участках сборки. Новая мера появилась после обнаружения отверстия на обшивке корабля "Союз МС-09".

Напомним, корабль "Союз МС-09"отправился на МКС в начале июня этого года. 30 августа на станции произошла утечка воздуха. Специалистам удалось выявить место разгерметизации. Им оказался боковой отсек "Союза".

Сначала сообщалось, что разгерметизация произошла из-за производственного брака. Однако затем глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что обшивка "Союза" была повреждена сверлом.

20 декабря экипаж "Союза МС-09" благополучно вернулся с МКС. Космонавты доставили на Землю улики, необходимые для расследования причин появления "дырки".