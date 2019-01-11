Депутат гордумы заявил на мэра Екатеринбурга в прокуратуру. Не ответил на запрос по увольнениям со "Спецавтобазы" и "Водоканала"

Депутат Екатеринбургской городской думы Дмитрий Сергин заявил в прокуратуру на мэра Александра Высокинского, который не ответил на запрос чиновника в положенные 30 дней. Речь шла о массовых увольнениях на "Спецавтобазе" и "Водоканале". Об этом Сергин написал у себя на странице в социальной сети, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Попросил прокуратуру помочь получить ответ от главы Екатеринбурга. Напомню, что 10 декабря обратился за информацией по массовым увольнениям в муниципальных предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города. Прошло 30 дней, положенных для ответа, но его нет", - пишет он.

По словам депутата, ранее администрация не игнорировала обращения депутатов, поэтому он "вынужден был сделать этот шаг".

Напомним, ранее стало известно о смене руководящей команды МУПов после прихода нового мэра - прошлый директор "Спецавтобазы" Сергей Пономарёв покинул свой пост вместе с другими начальниками, а с "Водоканала" уволили нескольких заместителей директора.

"Что это? Выполнение неких обязательств, месть мифическим "людям Тунгусова" или раздача постов по принципу "лучше плохонький да свой"?" - ранее писал Дмитрий Сергин.