97-летний муж королевы Великобритании пожаловался на полеты эконом-классом

В Великобритании за расточительность и любовь к роскоши принято критиковать молодое поколение королевской семьи, но, как оказалось, не чуждо желание жить и путешествовать в комфорте и 97-летнему супругу Елизаветы II принцу Филиппу Эдинбургскому.

Британская пресса приводит слова принца, озвученные на выступлении в Ассоциации авиационных исследований. Тогда он посетовал на путешествия эконом-классом. "Если вы путешествуете так же часто, как и мы, вы цените новации в конструкции самолета: меньше шума и больше комфорта. При условии, что вы не путешествуете в эконом-классе, в котором всегда ужасно шумно", - заявил принц. Многие посчитали, что это такая остроумная шутка, мол, муж королевы как бы подчеркивает, что его семья частенько летает бюджетным классом и не понаслышке знает, каково это. Но многие осудили его слова, ведь и на частные перелеты Виндзоры тратят много.

Обычно в неофициальные поездки члены британской королевской семьи летают эконом-классом. Так, в 2014 году принц Уильям (36) был замечен в экономическом классе, когда летел на свадьбу друзей. А Меган Маркл (37) и принц Гарри (34) попали в заголовки газет, отправившись эконом-классом отдыхать на юг Франции в августе минувшего года. Даже для деловых поездок родственники королевы иногда пользуются регулярными авиарейсами, например, во время своей первой персональной иностранной поездки (в Нидерланды) Кейт Миддлтон (37) воспользовалась услугами British Airways, хотя для подобных перелетов обычно используются частные самолеты или борты королевских ВВС.

Сама Елизавета II (92) давно не совершает перелетов, но регулярно ездит на поезде, часто – на обычной пригородной электричке, а не на личном королевском составе. Не далее как в минувшее Рождество королева вместе с рядовыми гражданами села на поезд до Норфолка, где находится ее любимая загородная резиденция Сандрингем.

Тем не менее, у налогоплательщиков вызывают вопросы расходы на полеты принца Уэльского. Наследник престола только в 2017 году совершил перелеты в Румынию, Италию и Австрию, которые обошлись в $200 тыс., что сравнимо с расходами на обслуживание борта номер один президента США.