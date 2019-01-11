11 Января 2019
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Глава Минстроя РФ приедет в Магнитогорск и осмотрит пострадавший от взрыва газа дом

В Магнитогорске 12 января ждут министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева, об этом Накануне.RU сообщили собственные источники в правительстве Челябинской области.

В программе визита Якушева - посещение обрушившегося дома на проспекте Карла Маркса. Ожидается, что глава Минстроя РФ осмотрит уцелевшие подъезды, а специалисты министерства примут участие в проведении экспертизы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в пятницу 11 января Владимир Якушев прилетит в Курган, где осмотрит продольный водопровод, проведет закрытое совещание в правительстве Зауралья, а также пообщается с прессой.

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Глава Минстроя РФ приедет в Магнитогорск и осмотрит пострадавший от взрыва газа дом

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Теги: Владимир Якушев, Магнитогорск, поездка, дом, осмотр, министр, Минстрой



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