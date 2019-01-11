На Ямале "Газпром инвест" вменяют загрязнение почвы нефтепродуктами, ущерб – 122 миллиона

Компания "Газпром инвест" нарушила природоохранные законы при строительстве конденсатопровода "Уренгой – Сургут", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Организация строит три подводных перехода конденсатопровода. Сотрудники природоохранной прокуратуры во время проверки изъяли образцы почвы возле них. Анализ показал, что в земле превышена концентрация химического загрязнения. Содержание нефтепродуктов и хлорид-ионов превышало фоновые показатели в два с лишним раза. Сумма ущерба – более 122 млн руб.

Генеральному директору "Газпром инвест" внесено представление с требованием рекультивировать землю и компенсировать ущерб. Также по факту загрязнения возбуждены три уголовных дела по статье "Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности из-за нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде".