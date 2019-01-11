11 Января 2019
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

На Ямале "Газпром инвест" вменяют загрязнение почвы нефтепродуктами, ущерб – 122 миллиона

Компания "Газпром инвест" нарушила природоохранные законы при строительстве конденсатопровода "Уренгой – Сургут", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.
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Организация строит три подводных перехода конденсатопровода. Сотрудники природоохранной прокуратуры во время проверки изъяли образцы почвы возле них. Анализ показал, что в земле превышена концентрация химического загрязнения. Содержание нефтепродуктов и хлорид-ионов превышало фоновые показатели в два с лишним раза. Сумма ущерба – более 122 млн руб.

Генеральному директору "Газпром инвест" внесено представление с требованием рекультивировать землю и компенсировать ущерб. Также по факту загрязнения возбуждены три уголовных дела по статье "Загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности из-за нарушения правил обращения с иными опасными химическими веществами при их хранении, повлекшее причинение вреда окружающей среде".

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На Ямале "Газпром инвест" вменяют загрязнение почвы нефтепродуктами, ущерб – 122 миллиона

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Теги: Газпром инвест, загрязнение почвы, уголовное дело



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