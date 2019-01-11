Уфологи обнаружили базу пришельцев с Нибиру в Пермском крае

Группа уфологов пришла к выводу, что в районе поселка Молебка Пермского края расположился подземный исследовательский бункер для пришельцев, сообщает vistanews.ru.

По их словам, ранее подземный бункер ошибочно принимали за вход в другое измерение.

Уфологи сообщают, что жители местных краев неоднократно сталкивались с мистикой: видели черные фигуры, похожие на человеческие, которые редко вступают в контакт с людьми, но при встрече с ними "человек теряет контроль над собой. Также по словам специалистов, в этих местах люди слышат "замороженное эхо" - так, один мужчина вблизи водоема зимой услышал женские голоса, которые собирались переодеть купальники, чтобы купаться. Группа исследователей слышала шум квадроцикла, но сам транспорт так и не увидели.

Отметим, что в феврале прошлого года Forbes включил Молебку в список восьми лучших мест в мире для охоты на инопланетян. Из-за часто появляющихся над территорией НЛО ранее уфологи полагали, что в этой местности была расположена база пришельцев.

"Но последние исследования дают основание думать, что аномальная зона в Перми – это лаборатория Нибиру, где космические ученые проводят свои эксперименты. Вероятно, внимание инопланетных исследователей привлекают не только люди, но и все живое на Земле. Есть мнение, что они сами и создали все живые организмы 4,5 млрд лет назад. Большая часть "создателей" вернулась на Нибиру, осталась только контрольная группа, которую периодически сменяют другие исследователи", - считают уфологи.

Напомним, уфологи неоднократно предсказывали конец света из-за столкновения Земли с планетой Нибиру. Последний раз конец света был предсказан 19 ноября 2018 года. Однако наука опровергает само существование Нибиру. Также конспирологи озвучивали следующую дату конца света - 19 августа 2017 года. Свое предположение они основывали на предсказании, якобы сделанном Матроной Московской, а также на различных погодных аномалиях. После того, как ничего не случилось, ученые предупредили о возможном конце света в 2058 году: причиной должен стать астероид Круитни, который является одним из самых крупных.