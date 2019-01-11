11 Января 2019
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Общество Свердловская область

В уральском городе устранили коммунальную аварию, оставившую без тепла 123 жилых дома

В четверг в уральском городе Серов произошла коммунальная авария. Больше сотни жилых домов остались без тепла.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, днем 10 января диспетчером коммунальных служб города была зафиксирована утечка теплоносителя в одном из теплопунктов. В зону аварии попали 14 административных зданий и 123 многоквартирных жилых дома.

На место в срочном порядке выехала аварийно-восстановительная бригада ООО "Вертикаль". Для проведения ремонтных работ были кратковременно отключены семь теплопунктов.

Как заверили в МЧС, отключение на жизнеобеспечение населения и работу социально-значимых объектов никак не повлияло. В 17 часов по местному времени все работы были завершены.

По данным ведомства, к настоящему моменту теплоснабжение и горячее водоснабжение жителей Серова осуществляется в полном объеме.

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В уральском городе устранили коммунальную аварию, оставившую без тепла 123 жилых дома

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Теги: Серов, отопление, авария, МЧС



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