11 Января 2019
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Общество Тюменская область Уральский ФО

Дмитрий Горицкий вышел из состава акционеров "Запсибкомбанка"

Президент "Запсибкомбанка", депутат думы Тюменской области Дмитрий Горицкий продал акции кредитной организации. Сообщение опубликовано на сервере раскрытия информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Горицкий владел 9,621926% акций "Запсибкомбанка", все ценные бумаги он продал.

Кроме того, держателями акций перестали быть члены правления банка Руслан Зиннуров, Галина Котова и Наталья Рыкова, члены совета директоров Рим Сулейманов, Роман Палий.

Как сообщало Накануне.RU, Запсибкомбанк" отходит ВТБ, госбанк выкупит более 70% акций "Запсибкомбанка". Оставшиеся 28,2% обыкновенных акций банка должны быть выкуплены на основании обязательного предложения акционерам.

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Дмитрий Горицкий вышел из состава акционеров "Запсибкомбанка"

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Теги: Дмитрий Горицкий, Запсибкомбанк, ВТБ



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