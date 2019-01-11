11 Января 2019
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Общество За рубежом

Немцы признались, что больше всего их раздражают туристы из России и Британии

Больше половины жителей Германии признались, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt.

Согласно опросу онлайн-платформы ab-in-den-urlaub, 60% немцев не нравится, что россияне слишком сильно шумят. 56% жителей Германии также отметили сильную тягу россиян к алкоголю.

Что касается претензий к англичанам, то здесь немцы в первую очередь также недовольны их пристрастием к спиртным напиткам.

Часть опрошенных раздражает манера подданных британского королевства "завоевывать" пляжные лежаки, сообщают "Известия".

В мае сообщалось, что в Италии туристов из России заставили есть за отдельным столом. Инцидент произошел в отеле Sacramora в итальянском Римини.

Российский журналист Наталья Ромашина рассказала, что во время завтрака она взяла колбасу с другого стола, из-за чего администратор "пришла в ужас, заорала, что еда для русских только там, в том углу, а тут едят нормальные люди".

Позднее журналист сообщила, что гостей, вероятно, делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно покупал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета. Такими и оказались туристы из России.

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Немцы признались, что больше всего их раздражают туристы из России и Британии

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Теги: туристы, россия, великобритания, немцы



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