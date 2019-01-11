11 Января 2019
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На Южном Урале общественники заподозрили отель в сливе канализации в озеро Тургояк

На Южном Урале общественники заподозрили отель в сливе канализации в озеро Тургояк. В период новогодних каникул на озере ощущался резкий неприятный запах, а ледяная гладь была желтого цвета. Теперь в инциденте будет разбираться природоохранная прокуратура области, сообщили Накануне.RU в "Гражданском патруле".

По словам представителя "Гражданского патруля" в Миассе Анны Сизовой, сейчас решается вопрос о взятии проб воды и намерзшего желтого льда.

"Слив закрыли после первых публикаций в соцсетях, но жуткий запах канализации остался. Как сообщил Александр Лагунов, директор ООПТ, в телефонном разговоре, известия о канализации он получил 5 января поздно вечером. Также Лагунов созванивался с руководством "Золотого пляжа" — протечка в том же самом месте, что и в прошлом году. Руководство отеля сообщило, что прикрыли трубу с протечкой, но резервную трубу в зимний период запустить сложно, поэтому пока вывозят машинами", - рассказала она.

Напомним, в феврале прошлого года в отношении ООО "Золотой пляж" проводилось административное расследование по факту загрязнения озера Тургояк канализационными стоками. В результате компанию привлекли к административной ответственности.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении отеля и в случае выявления повторных нарушений, привлечь к ответственности и принять меры наказания в виде административного приостановления деятельности.

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На Южном Урале общественники заподозрили отель в сливе канализации в озеро Тургояк

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Теги: озеро Тургояк, слив, канализация, прокуратура,



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