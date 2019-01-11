На Южном Урале диспетчер "скорой" нарушила закон, не сообщив бригаде медиков о телефонном вызове

В Увельском районе диспетчер "скорой" решила не отправлять бригаду медиков к онкологической больной.

В "скорую" позвонила дочь больной и попросила приехать и обезболить синдром, однако диспетчер не стала регистрировать вызов в журнале и не передала сообщение бригаде, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Диспетчер лишь дала устные рекомендации по телефону. Главврачу больницы в поселке Увельский внесено представление, должностное лицо наказано.