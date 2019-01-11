11 Января 2019
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Общество Свердловская область

Муниципалитет хочет получить права на издание газеты "Вечерний Екатеринбург"

Администрация Екатеринбурга обсуждает с владельцами "Вечернего Екатеринбурга" вопросы передачи прав на издание муниципалитету и сохранения творческих кадров газеты. Как сообщается на сайте мэрии, муниципалитет заинтересован в дальнейшем выходе издания, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так как газета является частным изданием, возможности поддержки со стороны местных властей ограничены как рамками бюджета, так и требованиями законодательства.

Напомним, что газета может прекратить свое существование. Главный редактор издания Лев Кощеев в печатном выпуске издания рассказал читателям о серьезных финансовых проблемах "Вечернего Екатеринбурга". Отметим, что единственная ежедневная городская газета издаётся с 1957 года.

"Вот и сейчас мы вынуждены сообщить: все, кто привык видеть "Вечерний Екатеринбург" в своих почтовых ящиках, отныне не смогут этого делать. "Вечёрку" можно будет купить только в газетных киосках, да и то лишь по четвергам", - сообщает Кощеев.

Изменения произойдут также и на интернет-сайте издания, он теперь будет работать в усеченном режиме.

Примечательно, что накануне власти заявили о создании собственной продакшн-студии, чтобы снимать кино о работе МУПов. Глава уральской столицы Александр Высокинский заявил, что часть денег для этих нужд возьмут из городского бюджета, однако сумму он не назвал.

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Муниципалитет хочет получить права на издание газеты "Вечерний Екатеринбург"

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Теги: Вечерний Екатеринбург, газета, издание, финансирование, студия



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