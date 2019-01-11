11 Января 2019
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Происшествия Свердловская область

В учебном корпусе УрФУ из-за замыкания проводки вспыхнул пожар

В Екатеринбурга из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул пожар в одном из учебных корпусов Уральского федерального университета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел сегодня ранним утром в кабинете на третьем этаже.

В течение двух минут возгорание было ликвидировано. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание", - добавили в ведомстве.

На место выезжали шесть пожарно-спасательных машин. Работали 18 человек личного состава.

Во время пожара в здании не было людей, поэтому пострадавших нет.

Пожарная машина, УрФУ(2019)|Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

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В учебном корпусе УрФУ из-за замыкания проводки вспыхнул пожар

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Теги: Екатеринбург, урфу, пожар, замыкание проводки, мчс



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