В учебном корпусе УрФУ из-за замыкания проводки вспыхнул пожар

В Екатеринбурга из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул пожар в одном из учебных корпусов Уральского федерального университета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел сегодня ранним утром в кабинете на третьем этаже.

В течение двух минут возгорание было ликвидировано. Автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить возгорание", - добавили в ведомстве.

На место выезжали шесть пожарно-спасательных машин. Работали 18 человек личного состава.

Во время пожара в здании не было людей, поэтому пострадавших нет.