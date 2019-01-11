11 Января 2019
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Семь человек пострадали в пожаре в одной из квартир Сургута

В Сургуте произошёл пожар в квартире пятиэтажного дома по улице Московской. Из подъезда эвакуировали 26 человек, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления МЧС.
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Вызов поступил спасателям в 16.14 10 января. Горела квартира на первом этаже, из-за чего в подъезде был плотный дым. Вскоре выяснилось, что в одной из комнат горящей квартиры остались женщина и ребёнок. Пожарные, надев на них специальные маски, вывели людей на свежий воздух. Всего из подъезда эвакуированы 26 человек.

Пожар потушили за 13 минут, огонь успел повредить квартиру на площади в 30 "квадратов". По предварительным данным, к возгоранию могли привести нарушения при эксплуатации электрооборудования. Семь жильцов позже сами обратились к врачам из-за отравления продуктами горения, госпитализация им не понадобилась.

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Семь человек пострадали в пожаре в одной из квартир Сургута

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Теги: пожар, квартира. улица Московская



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