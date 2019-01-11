11 Января 2019
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область Уральский ФО

Школьники Югры не учатся из-за морозов

Югорские школьники по-прежнему не ходят в школу из-за сильных морозов, передает корреспондент Накануне.RU.

В Ханты-Мансийске и Мегионе отменены занятия для учеников первых-девятых классов. Температура воздуха составляет минус 34 градуса. В Сургуте, Нефтеюганске не учатся школьники с первого по восьмой класс. Согласно данным синоптиков, там похолодало до минус 32 градусов.

А вот в Тюмени, где накануне тоже была объявлена актировка, занятия пройдут в прежнем режиме.

Напомним, вчера из-за сильных морозов школьники также оставались дома. Отметим, что на внеплановые каникулы школьники также уходили за неделю до Нового года.

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Школьники Югры не учатся из-за морозов

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Теги: мороз, актировка, школьники



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