Минфин США пообещал сохранить жесткую санкционную политику против России

США намерены продолжать проводить жесткую санкционную политику в отношении России, заявил глава Минфина Стивен Мнучин.

Также, по его словам, администрация Дональда Трампа более жесткая по отношению к Москве и ввела больше антироссийских санкций, чем прежние, сообщает Regnum.

Заявление было сделано итогам закрытого брифинга с членами палаты представителей конгресса США, на котором обсуждался вопрос снятия санкций с трех российских компаний, связанных с Олегом Дерипаской.

Ранее Мнучин подтвердил намерение снять санкции с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго". По его словам, компании попали под ограничительные меры только потому, что их контролировал и ими управлял российский бизнесмен.

По словам министра финансов, "En+, "Русал" и "Евросибэнерго" "взяли на себя обязательства предоставить Минфину беспрецедентный уровень прозрачности в их работе, чтобы гарантировать, что Дерипаска утратил контроль" над ними. Он добавил, что ограничительные меры могут вернуться, если компании не выполнят условия.