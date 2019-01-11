В российских магазинах появились яйца в упаковках по девять штук: покупатели возмущены

В российских магазинах появились куриные яйца в упаковках по девять штук - вместо обычной "десятки". Это вызвало возмущение у покупателей.

Так, многие заявили, что такая мера внесла путаницу в расчете стоимости единицы товара. От поставщиков потребовали расписывать ее отдельно на ценниках.

Ранее примерно в 30 субъектах РФ яйца подорожали на 20% и более, но специалисты уверены, что из-за того, что предложение превышает спрос на рынке, продукция зачастую реализуется по себестоимости или дешевле, пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. По данным Росстата, этот показатель на 1,8% превысил аналогичный в 2017 году.