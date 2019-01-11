11 Января 2019
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Общество Курганская область

Зауральские активисты ОНФ остались недовольны кучами мусора в праздничные дни

Зауральские активисты ОНФ устроили мониторинг мусорных площадок во дворах жилых домов в городах и районах региона. Оказалось, что не все управкомпании добросовестно выполняли свои обязанности в новогодние праздники.

Так, полные баки были замечены "фронтовиками" в Шадринске, Кетовском районе и Кургане, рассказали Накануне.RU в ОНФ Курганской области.

"В 5 микрорайоне Заозерного у дома №3 мусор не вывозили с 28 декабря прошлого года. Во всех случаях только после направления данной информации в органы региональной власти удалось призвать управляющие компании к решению этих проблем", - сообщил активист Дмитрий Хапов.

Сейчас большая часть недочетов, которые выявили активисты ОНФ, устранены. По остальным случаям ведется оперативная работа силами профильных ведомств и управляющих компаний.

мусор, свалки, отходы(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

мусор, свалки, отходы(2019)|Фото:ОНФ Курганской области

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Зауральские активисты ОНФ остались недовольны кучами мусора в праздничные дни

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Теги: ОНФ, Курган, активисты, Дмитрий Хапов, мусор, отходы



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