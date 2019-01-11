Россия достигла в оборонной сфере "четвертого измерения", заявили в США

11 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Репортаж Накануне.RU из Магнитогорска

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России За рубежом

Россия достигла в оборонной сфере "четвертого измерения", заявили в США

Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, заявил бывший командующий Северным командованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.

По его словам, с помощью сверхзвукового оружия две страны значительно расширили свои боевые возможности.

Говоря о российской гиперзвуковой системе "Авангард", Томпсон подчеркнул, что боевое использование комплекса резко сократит окно принятия решений для военного командования США.

Кроме того, военный отметил, что непредсказуемая траектория движения российской ракеты делает абсолютно неэффективными такие американские системы ПРО, как Patriot и THAAD, передает Regnum.

Напомним, в США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

Ранее Вашингтон заявил, что не верит в существование комплекса "Авангард". Однако 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

Напомним, "Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия достигла в оборонной сфере "четвертого измерения", заявили в США

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Россия, Китай, Авангард, сверхзвуковое оружие, Говард Томпсон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 30.12.2018 17:04 Мск Появились новые кадры испытания "Авангарда", за которым следили Путин и Шойгу
Ранее 28.12.2018 13:16 Мск Проект "Авангард" могли закрыть еще четыре года назад, - Борисов
Ранее 28.12.2018 04:02 Мск The National Interest: российское оружие представляет вполне реальную угрозу
Ранее 27.12.2018 20:55 Мск Ядерный ракетный комплекс "Авангард", в существование которого не верят в США, разгоняется до 33 тысяч километров в час

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что, по Вашему мнению, стало причиной обрушения дома в Магнитогорске?

Результаты 541

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети