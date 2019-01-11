Россия достигла в оборонной сфере "четвертого измерения", заявили в США

Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере, заявил бывший командующий Северным командованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.

По его словам, с помощью сверхзвукового оружия две страны значительно расширили свои боевые возможности.

Говоря о российской гиперзвуковой системе "Авангард", Томпсон подчеркнул, что боевое использование комплекса резко сократит окно принятия решений для военного командования США.

Кроме того, военный отметил, что непредсказуемая траектория движения российской ракеты делает абсолютно неэффективными такие американские системы ПРО, как Patriot и THAAD, передает Regnum.

Напомним, в США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.

Ранее Вашингтон заявил, что не верит в существование комплекса "Авангард". Однако 26 декабря в Камчатском крае установка прошла успешные испытания, за ходом которых наблюдал президент. Ракета поразила условную цель на полигоне Кура.

Напомним, "Авангард" - новейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

Скорость ракеты, выпущенной из российского боевого комплекса "Авангард", составляет около 33 тыс. км/ч.