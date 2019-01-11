Тюменцы потребовали мораторий на "мусорную реформу": "Почему мы должны кормить олигархов-паразитов"?

Жители Тюмени в штыки встретили новую "мусорную реформу" и не хотят платить неизвестно за что так называемым "резидентам Австрии". Встреча с главой областной столицы, которая прошла 10 января, должна была успокоить население и дать ответы на волнующие вопросы, однако их стало только больше, как и раздражения от непонимания ситуации. Чиновники не смогли объяснить людям, каким образом квадратные метры могут мусорить, и обосновать тариф в 5,04 рубля с каждого "квадрата" жилой площади за вывоз бытовых отходов. Подробности – в материале Накануне.RU.

Забегая вперед, сразу отметим, что регион оказался ни физически, ни морально не готов к новой реформе, а главными заложниками ситуации стали местные садоводы и домовладельцы. Но обо всем по порядку.

Организатором встречи с Русланом Кухаруком выступила почетный работник прокуратуры, а ныне председатель общественной палаты Тюмени Ольга Загвязинская. Предполагалось, что мероприятие должно сбить протестный градус, но что-то пошло не так. При этом мэр города отделался легким испугом и своей роли не исполнил: вопросов к нему не было, все присутствующие понимали, что тарифы на вывоз мусора – вовсе не его полномочия.

Примечательно, что повод для беспокойства властей очень серьезный. В новогодние каникулы в городе, как на дрожжах, начала набирать силу протестная инициативная группа "Тюмень против цен на мусор" на площадке мобильного мессенджера "Вайбер", где к сегодняшнему дню уже состоит более 2 тыс. человек. А на 20 января запланирован митинг под окнами губернатора. Даже бывший прокурорский работник Загвязинская, открывая встречу, призналась, что "за годы работы в прокуратуре ни разу не видела такого острого вопроса для жителей города", добавив, что три ночи не спала и мониторила социальные сети и тот самый чат в "Вайбере".

Кстати, и сам Кухарук признал, что "тема региональная, но мы все тюменцы и живём в одном городе и не могли не откликнуться на жалобы людей", впрочем, представители областной власти все же пришли и держали ответ, как могли. Саму встречу люди потребовали провести в режиме блица "вопрос-ответ", причем без демагогии и попыток заболтать.

Первой озвученной претензией стало позднее информирование населения о новой схеме начисления и формирования тарифа. Напомним, что власти скрывали эту информацию до последнего и открыли завесу тайны только 26 декабря перед праздниками. Объяснить, почему это произошло, пришлось директору департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области Евгению Карташкову.

Чиновник пояснил, что нормативы определялись некими "контрольными замерами" в течение прошлого года на 40 площадках, путем мониторинга и взвешивания. По его словам, последний этап замеров закончился 14 декабря, а остальное время заняло обработку данных.

Также власти не смогли внятно объяснить и само повышение тарифа. Экологический активист Дмитрий Велижанин напомнил, что в 2017 году тариф резко уже дорожал с 1,82 рублей до 3,89 за "квадрат", при этом в разы больше мусорить тюменцы не стали.

"Ну не могут люди мусорить в 1,5 раза больше при уменьшающимся уровне жизни", – возмутился общественник.

Чиновник пояснил, что рост произошел для тех управляющих компаний, жильцы которых не смогли определится с тарифом.

При этом примечательным является тот факт, что большинство "управляшек" обслуживается в ТРИЦ – компании, которая аффилирована с олигархами Артемом Биковым и Алексеем Бобровым. Именно они и являются бенефициарами единого регионального оператора по сбору мусора – "ТЭО".

Кстати, жители Тюмени несколько раз во время встречи произносили имена олигархов и, как не сложно догадаться, в негативном контексте. Горожане просили объяснить чиновников, как так получилось, что рынок оказался монополизирован.

"Получается, что мы просто будем содержать частную структуру, которая будет получать с нас прибыль, – кто-то прокричал из зала, озвучив общий вывод. – Почему мы должны кормить паразитов?"

Также многим непонятно, зачем в Тюменской области возводят мусоросортировочные заводы, если тариф повышается. По логике, имея такие производства и технологии, мусор превращается из обузы в прибыльное сырье. Тюменский предприниматель Евгений Красильников, который занимается переработкой пластика, как непосредственный участник процесса, был возмущен сложившейся ситуацией.

"Почему "ТЭО" собирает с народа деньги, а потом продает мусор таким, как я. А я плачу немалые деньги за это сырье", – пояснил он и добавил, что единый оператор полностью и единолично захватил рынок.

Доказательством к последнему тезису стали факты массового исчезновения контейнеров для сбора пластика. Проще говоря, "кто-то" избавился от конкурентов, пользуясь своей узаконенной монополией. "Для того, чтобы воспитать людей разделять мусор, нужно 20 лет – целое поколение, мы только в Тюмени начали приучать население", – посетовали люди.

Но больше всех пострадали от нововведений садоводы. Как пояснил глава областного "Союза садоводов России" Алексей Кучеров, тариф для них вырос в три раза, при этом оператор отказался оказывать услуги по фактическому объему мусора, хотя переговоры с ним велись весь последний год.

При этом в СНТ, которых только в области почти 600 штук, сложилась патовая ситуация: старые контейнеры забрали, новых нет, а мусор в мешках вывозить оператор не будет. Но это еще полбеды, платить надо уже сейчас и с "квадратных метров".

Учитывая, что никто до последнего не говорил о том, как и в каком объеме будет взиматься плата, то и сметы садоводческих товариществ не предусматривают таких средств, а собраться люди смогут лишь весной во время начала огородного сезона. А если нет денег сейчас, то платите штраф… в карман олигархов.

Вывод был сделан окончательно: людям не дали даже теоретической возможности подготовиться к реформе, и регион не может ее реализовать.

"Мы требуем отложить действие постановления хотя бы на один год", – потребовали горожане.

Не был дан ответ и на вопрос о том, "как могут мусорить квадратные метры" и почему в Тюменской области не применили дифференцированный метод расчета. Тюменский пенсионер Юрий Дмитриенко, который много лет проработал в научной сфере ЖКХ, рассказал, что "в основе платы должно лежать фактическое оказание услуг", то есть сколько намусорил, столько и заплатил. "Это касается и садоводов, и лиц, проживающих в частных жилых домах и в многоквартирных домах. Нельзя это все привязывать к квадратным метрам, – рассказал он. – Изначально заложенные подходы расчета по квадратам – это позор".

Кстати, если с населения деньги начали собирать за "квадраты", то завод "ТЭО" с возчиков принимает мусор по фактическим тоннам. Капиталист за лишнее платить не будет, а частные домовладельцы – будут. Так, многодетная мать, в слезах, пояснила на встрече, что вывоз мусора в ее частном доме стоил ей 500 руб. в год (сгораемые отходы утилизировались в печи, а органика шла на компост, лишнее копилось в собственном контейнере и потом вывозилось), а сейчас по "квадратам" необходимо будет "отстегивать" до 8000 руб. в год. И, кстати, никаких льгот по факту – нет. Как пояснила председатель общественной организации многодетных семей "Радость" Елена Майсюк, больше 70% многодетных семей в ее организации вообще не получают никаких льгот от государства.

В итоге горожане решили создать рабочую группу по решению обозначенных проблем, в которую вошли общественники и неравнодушные активные граждане.

В заключение добавим, что по итогам встречи стало понятно, что у властей ответов на вопросы попросту нет. Признаться и сказать, что вся "реформа" была проведена в интересах крупного капитала, чиновники по понятным причинам стесняются, но в итоге объясняться с озлобленными людьми придется в первую очередь именно им.