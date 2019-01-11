Мадуро во второй раз стал президентом Венесуэлы

В Каракасе состоялась инаугурация президента Венесуэлы Николаса Мадуро, во второй раз возглавившего данный пост.

Церемонию вступления венесуэльского лидера в должность бойкотировали главы большинства государств региона.

"Постоянный совет ОАГ при 19 голосах за, шести против, восьми воздержавшихся и при одном отсутствовавшем согласовал, что "не признаёт легитимности нового срока Николаса Мадуро" с 10 января 2019 года", — говорится в заявлении Организации американских государств, опубликованном в Twitter.

With 19 votes in favor, 6 against, 8 abstentions and 1 absent, Permanent Council of the #OAS agrees “to not recognize the legitimacy of @NicolasMaduro’s new term” as of January 10, 2019 #OEAconVzla #Venezuela pic.twitter.com/TvngkdiaIC — OAS (@OAS_official) 10 января 2019 г.

В свою очередь, Вашингтон осудил "незаконную узурпацию власти" в Венесуэле, а также "несвободные и несправедливые выборы".

"Мы вновь заявляем о нашей поддержке Национального собрания Венесуэлы, единственной законной ветви власти, должным образом избранной венесуэльским народом", — передаёт РБК слова госсекретаря США Майка Помпео.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце сентября, во время выступления на 73-й сессии Генассамблеи ООН, американский президент Дональд Трамп призвал мировое сообщество к борьбе с социализмом и привёл в пример Венесуэлу, которая, по его словам, не так давно была одной из самых богатых стран мира, а теперь её покинули около двух миллионов человек.

В том же месяце генсек Организации американских государств Луис Альмагро высказал вероятность военного вторжения в латиноамериканскую страну.

Позже, в ноябре Вашингтон ввёл новые санкции против Каракаса.