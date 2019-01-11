Американский сенатор призвал Трампа ввести чрезвычайное положение

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм призвал президента страны Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения для того, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

По его словам, возможность договориться по этому вопросу с Конгрессом перекрывается представителями Демократической партии, которые де-факто отказались обсуждать строительство сооружения.

"Пришло время президенту Трампу использовать чрезвычайные полномочия для строительства пограничной стены или барьера", — цитирует "РИА Новости" Грэма.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский лидер выступил с телеобращением к нации, в котором назвал ситуацию на границе с Мексикой гуманитарным кризисом.