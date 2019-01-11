В России падает популярность СМС-поздравлений

В России популярность СМС перед Новым годом и в новогоднюю ночь продолжает падать, абоненты все чаще предпочитают поздравлять родственников и друзей через социальные сети и мессенджеры.

Таковы данные "большой четверки" сотовых операторов. В сравнении с 31 декабря 2017 года, количество переданных сообщений в последний день 2018 года уменьшилось на 34,6 млн и составило 56,9 млн СМС, говорят в "Вымпелкоме". В новогоднюю ночь количество переданных СМС сократилось почти на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Tele2. В "МегаФоне" не раскрыли точные цифры, но также указали на снижение числа коротких тестовых сообщений.

Объем традиционных телефонных разговоров у операторов показывал разную динамику. В сети "Вымпелкома" в первый час нового года в сравнении с прошлым годом продолжительность разговоров уменьшилась на 24%, но их объем продолжает создавать внушительную нагрузку на сеть, подчеркивают в операторе. В "МегаФоне" и МТС зафиксировали небольшое падение числа голосовых вызовов. Число звонков абонентов Tele2 в новогоднюю ночь осталось тем же, а их длительность выросла в совокупности на 4,5 млн минут.

При этом все операторы отмечают значительный рост интернет-трафика. У "МегаФона" в новогоднюю ночь потребление мобильного интернета выросло на 40% в сравнении с прошлым годом, у МТС рост составил более 50%, двукратное увеличение трафика фиксировали в Tele2. По данным "МегаФона", самыми популярными мессенджерами оставались WhatsApp и Viber.

Также мобильные операторы указывают на рост потребления видеоконтента, в частности через ОТТ-сервисы: онлайн-кинотеатры и ТВ. У "МегаФона" в новогоднюю ночь трафик с таких сервисов вырос в 3,5 раза, рассказали в компании. В онлайн-кинотеатре ivi сообщили, что заметили значительный рост смотрения на Smart TV, где в новогоднюю ночь количество зрителей увеличилось на 34% по сравнению с 2017 годом. Такую динамику в сервисе объясняют приростом аудитории Smart TV в целом, растущей популярностью легального контента и устоявшейся привычкой смотреть фильмы и сериалы дома на большом экране.

В сервисе tvzavr также подтверждают рост просмотров в новогоднюю ночь, пишет "Коммерсант".