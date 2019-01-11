11 Января 2019
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Экономика В России

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%. Об этом сообщается на официальном сайте Росстата.

Отмечается, что такой показатель на 1,8% превышает аналогичный прошлогодний.

Наиболее заметный прирост цен (на 1,4%) отмечен в республиках Калмыкия, Коми и Марий-Эл, где продукты питания подорожали на 2,6 — 2,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены с начала прошлого года выросли на 4,3% и 3,9% соответственно.

В частности, из продовольственных товаров более всего выросли цены на куриные яйца (на 20% и более в ряде субъектов, и на 31% — в Удмуртской республике). В свою очередь, среди плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы (на 37,2%), помидоры (22,5%), капуста белокочанная (20%), картофель (9,9%) и репчатый лук (9,5%).

Кроме того, ростом цен отметились пшено (4,6%), манка (1,8%), мясо птицы, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбная и мука (по 1,7%).

В то же время на 1,7% подешевели отечественная икра лососевых рыб, на 0,5% — кальмары мороженые, на 0,2% — пиво зарубежных торговых марок, кофе натуральный растворимый, а также кофе в организациях быстрого обслуживания.

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Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%

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Теги: Росстат, инфляция, рост цен



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