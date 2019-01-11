11 Января 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

Шесть детских садов построят в Нижнем Тагиле в ближайшие годы

В 2019 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух детских садов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, это дошкольные учреждения на 170 мест по улице Удовенко и на 90 мест в поселке Запрудный. До середины февраля планируется получить заключение государственной экспертизы, чтобы направить документы на рассмотрение и заключение договора в министерство образования и в министерство ЖКХ Свердловской области.

В 2020 году планируется построить еще четыре детсада. 90% средств на их возведение выделит федеральная казна, 8% - областная и 2% - городской бюджет. Так, современные учреждения в ближайшие годы появятся по улице Новострой и Уральском проспекте.

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Шесть детских садов построят в Нижнем Тагиле в ближайшие годы

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Теги: дети, детские сады



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