Шесть детских садов построят в Нижнем Тагиле в ближайшие годы

В 2019 году в Нижнем Тагиле начнется строительство двух детских садов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, это дошкольные учреждения на 170 мест по улице Удовенко и на 90 мест в поселке Запрудный. До середины февраля планируется получить заключение государственной экспертизы, чтобы направить документы на рассмотрение и заключение договора в министерство образования и в министерство ЖКХ Свердловской области.

В 2020 году планируется построить еще четыре детсада. 90% средств на их возведение выделит федеральная казна, 8% - областная и 2% - городской бюджет. Так, современные учреждения в ближайшие годы появятся по улице Новострой и Уральском проспекте.